Atelier jeux de société Espace de la Gare Argelès-Gazost

Atelier jeux de société
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-03-14 16:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
À partir de 3 ans. Avec la Guilde des 7 Vallées.
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22
English :
Ages 3 and up. With the Guilde des 7 Vallées.
