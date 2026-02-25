Atelier jeux de société Espace de la Gare Argelès-Gazost

Atelier jeux de société

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

À partir de 3 ans. Avec la Guilde des 7 Vallées.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Ages 3 and up. With the Guilde des 7 Vallées.

