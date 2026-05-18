Atelier Jingles Bibliothèque Colette Vivier Paris

Chanter, déclamer, chuchoter… nous avons besoin de vos voix pour annoncer les grandes aventures de la bibliothèque : heure du conte, ateliers, horaires de fermeture…

Au programme :

lectures d’albums et visionnage de making-of de films d’animation permettront aux enfants de comprendre l’importance de la tonalité d’une voix chez un personnage,

choix des textes et répétitions,

enregistrement des voix des enfants.

Deux sessions au choix : samedi 6 juin ou samedi 13 juin

Venez faire chauffer vos cordes vocales lors de nos ateliers jingles !

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 16h30

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



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