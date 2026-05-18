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Atelier Jingles Bibliothèque Colette Vivier Paris

Atelier Jingles Bibliothèque Colette Vivier Paris

Atelier Jingles Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Colette Vivier

Adresse : 6 rue Fourneyron

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Chanter, déclamer, chuchoter… nous avons besoin de vos voix pour annoncer les grandes aventures de la bibliothèque : heure du conte, ateliers, horaires de fermeture…

Au programme :

  • lectures d’albums et visionnage de making-of de films d’animation permettront aux enfants de comprendre l’importance de la tonalité d’une voix chez un personnage,
  • choix des textes et répétitions,
  • enregistrement des voix des enfants.

Deux sessions au choix : samedi 6 juin ou samedi 13 juin

Venez faire chauffer vos cordes vocales lors de nos ateliers jingles !
Le samedi 13 juin 2026
de 15h00 à 16h30
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron  75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr


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