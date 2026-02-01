Atelier Kids à l’Espace Patrimoine (CIAP) CIAP Espace Loire et Patrimoine du Palais ducal Nevers

Atelier Kids à l’Espace Patrimoine (CIAP)

CIAP Espace Loire et Patrimoine du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Pendant les vacances, inscrivez vos enfants pour des ateliers ludiques et créatifs au Palais ducal. Colle, ciseaux, pinceaux, ils apprendront en pratiquant ! .

CIAP Espace Loire et Patrimoine du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

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English : Atelier Kids à l’Espace Patrimoine (CIAP)

L’événement Atelier Kids à l’Espace Patrimoine (CIAP) Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)