Atelier Kokedama WoMa Paris

Durant cet atelier pour adultes, vous découvrirez la technique du kokedama, issue de l’art du bonsaï.

Façonnage de la terre, ficelage de la mousse, cet atelier est dédié aux amoureux des plantes d’intérieur.

Vous repartirez fièrement avec votre création et tous les conseils d’entretien.

L’atelier aura lieu dans les locaux de l’association WoMa, au 15 bis rue Léon Giraud dans la 19ème (métro Laumière).

Collation incluse.

Cultiver une plante sans pot plastique, c’est possible !

Le samedi 14 mars 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 14 février 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 17 janvier 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h30 à 16h30

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 14 décembre 2025

de 10h00 à 12h00

payant

55 euros

Public adultes.

WoMa 15 bis rue Léon Giraud 75019 Paris