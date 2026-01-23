Atelier « La grande maquette », FRAC Champagne-Ardenne, Reims

Informations pratiques

Atelier « La grande maquette » 19 et 20 septembre FRAC Champagne-Ardenne Marne

Réservation obligatoire seulement pour le samedi matin – en accès libre pour le samedi et le dimanche après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la manière d’Hassan Darsi, connu pour ses maquettes artistiques réalisées collectivement, le FRAC vous invite à participer en famille à la création d’une grande maquette de ville idéale.

FRAC Champagne-Ardenne 1 place Museux, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326057832 https://frac-champagneardenne.org [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 05 78 32 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@frac-champagneardenne.org »}] Créé en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d’art contemporain agit en faveur de la création et de la promotion de l’art contemporain. À l’instar des autres FRAC, il a pour vocation la constitution et la diffusion d’une collection d’œuvres d’art contemporain, la programmation et la réalisation d’expositions temporaires, l’édition, et l’organisation d’actions de sensibilisation à l’art contemporain pour le public le plus large possible. La collection du FRAC Champagne-Ardenne est composée de près de 800 œuvres qui reflètent la grande diversité des pratiques contemporaines (peinture, sculpture, photographie, dessin, vidéo, son, installation…) et témoignent des développements artistiques les plus novateurs, des années 1960 à nos jours. Parmi les artistes représentés, nombreux sont ceux qui sont aujourd’hui considérés comme de grandes figures historiques de l’art.

À la manière d’Hassan Darsi, connu pour ses maquettes artistiques réalisées collectivement, le FRAC vous invite à participer en famille à la création d’une grande maquette de ville idéale.

© FRAC Champagne-Ardenne