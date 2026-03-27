Atelier | La mémoire vive Salle Jean Jaurès Langeac
Atelier | La mémoire vive Salle Jean Jaurès Langeac samedi 28 novembre 2026.
Langeac
Atelier | La mémoire vive
Salle Jean Jaurès Mairie de Langeac Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-28 09:30:00
fin : 2026-03-27 11:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Le CCAS présente La Mémoire vive , des ateliers autour de la mémoire tous les 2ème et 4ème vendredis du mois.
.
Salle Jean Jaurès Mairie de Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The CCAS presents La Mémoire vive , memory workshops every 2nd and 4th Friday of the month.
L’événement Atelier | La mémoire vive Langeac a été mis à jour le 2025-09-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)
- Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac quai voltaire Langeac 25 avril 2026
- Grande kermesse de la Magnanerie Langeac 25 avril 2026
- Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps Rue léo lagrange Langeac 25 avril 2026
- Itinéraire Vélo & Fromages Trésors des gorges de l’Allier Langeac Haute-Loire 1 mai 2026
- La Grande Traversée de la Haute-Loire | Tronçon Auzon Communauté Langeac Haute-Loire 1 mai 2026