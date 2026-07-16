Atelier « La poterie comme au temps de Pierre de Salabert », Centre nature, Colombes

Informations pratiques

Atelier « La poterie comme au temps de Pierre de Salabert » Samedi 19 septembre, 14h30 Centre nature Hauts-de-Seine

A partir de 5 ans ; passage libre sur le créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Faites découvrir à vos enfants le plaisir de travailler l’argile ! Chacun repartira avec sa création originale.

Centre nature 16, rue Solférino, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147803587 https://www.colombes.fr/annuaire/centre-nature/

Atelier poterie

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