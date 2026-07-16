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Atelier « La poterie comme au temps de Pierre de Salabert », Centre nature, Colombes

samedi 19 septembre 2026 · Centre nature · Colombes

Atelier « La poterie comme au temps de Pierre de Salabert », Centre nature, Colombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre nature
Adresse
16, rue Solférino, 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
A partir de 5 ans ; passage libre sur le créneau horaire

Atelier « La poterie comme au temps de Pierre de Salabert » Samedi 19 septembre, 14h30 Centre nature Hauts-de-Seine

A partir de 5 ans ; passage libre sur le créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Faites découvrir à vos enfants le plaisir de travailler l’argile ! Chacun repartira avec sa création originale.

Centre nature 16, rue Solférino, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147803587 https://www.colombes.fr/annuaire/centre-nature/
Atelier poterie

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