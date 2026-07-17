Atelier landart « fragment de murs, fragments d’histoire », Médiathèque Corbin, Liverdun

Informations pratiques

Atelier landart « fragment de murs, fragments d’histoire » 19 et 20 septembre Médiathèque Corbin Meurthe-et-Moselle

Groupes limités à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez réaliser des œuvres d’art en matière naturelle et ainsi embellir des espaces liverdunois !

Vous pourrez réaliser des petites fresques qui trouveront leur emplacement afin d’embellir les espaces publics de la ville de Liverdun.

Médiathèque Corbin 13 Place de la Cagnotte 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 24 67 95 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-liverdun.fr »}]

Venez réaliser des œuvres d’art en matière naturelle et ainsi embellir des espaces liverdunois !

©Médiathèque Corbin