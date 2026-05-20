Atelier Langue des signes spécial Chant signé Salle des Rochelais La Rochelle

La Rochelle

Atelier Langue des signes spécial Chant signé

Salle des Rochelais Place de l’Hôtel de Ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Dès 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09 19:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Découverte ludique et poétique de la Langue des Signes (LSF) à travers le chant signé.

Entrez dans le mondes sourds lors d’un atelier ludique au profit de l’association Broken Ear luttant pour l’inclusion des sourds et malentendants.

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Salle des Rochelais Place de l’Hôtel de Ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine broken.ear29@gmail.com

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English :

A playful and poetic discovery of Sign Language (LSF) through signed singing.

Enter the world of the deaf in a playful workshop benefiting the Broken Ear association, which fights for the inclusion of the deaf and hard-of-hearing.

L’événement Atelier Langue des signes spécial Chant signé La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle