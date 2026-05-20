Atelier Langue des signes spécial Chant signé Salle des Rochelais La Rochelle
Atelier Langue des signes spécial Chant signé Salle des Rochelais La Rochelle mardi 9 juin 2026.
La Rochelle
Atelier Langue des signes spécial Chant signé
Salle des Rochelais Place de l’Hôtel de Ville La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Dès 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 19:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Découverte ludique et poétique de la Langue des Signes (LSF) à travers le chant signé.
Entrez dans le mondes sourds lors d’un atelier ludique au profit de l’association Broken Ear luttant pour l’inclusion des sourds et malentendants.
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Salle des Rochelais Place de l’Hôtel de Ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine broken.ear29@gmail.com
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English :
A playful and poetic discovery of Sign Language (LSF) through signed singing.
Enter the world of the deaf in a playful workshop benefiting the Broken Ear association, which fights for the inclusion of the deaf and hard-of-hearing.
L’événement Atelier Langue des signes spécial Chant signé La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle
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