Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

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[Atelier]



Partez à la découverte des petites bêtes et micro-organisme ! Ce mois-ci, Cécile Jeanson vient nous faire découvrir son livre, « Les chercheuses de l’invisible » lors d’un atelier dans lequel vous pourrez vous mettre dans la peau d’un·e chercheur·euse et confectionner votre carnet-collection de petites bêtes et de microbes.

Un atelier pour les enfants de 6 à 11 ans. Merci d’inscrire seulement l’enfant participant à l’atelier et de respecter la tranche d’âge indiquée.

Le samedi 23 mai 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T16:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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