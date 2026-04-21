Atelier « Le carnet de l’invisible » Maison Paris Nature Paris
Atelier « Le carnet de l’invisible » Maison Paris Nature Paris samedi 23 mai 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Atelier]
Partez à la découverte des petites bêtes et micro-organisme ! Ce mois-ci, Cécile Jeanson vient nous faire découvrir son livre, « Les chercheuses de l’invisible » lors d’un atelier dans lequel vous pourrez vous mettre dans la peau d’un·e chercheur·euse et confectionner votre carnet-collection de petites bêtes et de microbes.
Un atelier pour les enfants de 6 à 11 ans. Merci d’inscrire seulement l’enfant participant à l’atelier et de respecter la tranche d’âge indiquée.
Le samedi 23 mai 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T16:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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