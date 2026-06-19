Atelier Le Petit Théâtre d’Ombres Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
Atelier Le Petit Théâtre d’Ombres Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort mardi 16 février 2027.
Belfort
Atelier Le Petit Théâtre d’Ombres
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-16 10:00:00
fin : 2027-02-16
Date(s) :
2027-02-16 2027-02-23
Contrairement aux marionnettes traditionnelles, le théâtre d’ombres offre une expérience unique et enchanteresse. Il s’agit d’un des arts les plus anciens, simple à réaliser et riche en créativité.
Armés de papier, de ciseaux, de baguettes en bois et d’un drap blanc, les participants peuvent laisser libre cours à leur imagination. Ajoutez des filtres colorés et un projecteur pour créer une ambiance spectaculaire, transformant chaque performance en un véritable film d’animation. .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : Atelier Le Petit Théâtre d’Ombres
L’événement Atelier Le Petit Théâtre d’Ombres Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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