Atelier « Le sol à la loupe », Palais Rameau, JUNIA, Lille
Atelier « Le sol à la loupe », Palais Rameau, JUNIA, Lille samedi 6 juin 2026.
Atelier « Le sol à la loupe » Samedi 6 juin, 13h00 Palais Rameau, JUNIA Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Cet atelier propose aux petits comme aux grands d’observer de près les éléments du sol grâce à une loupe binoculaire et d’en découvrir toute la richesse, souvent invisible à l’œil nu.
Un quiz destiné aux plus jeunes leur permettra de tester leurs connaissances et de repartir avec leur diplôme de petit explorateur du sol.
Palais Rameau, JUNIA , 39 boulevard Vauban, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.junia.com/fr/tous-les-evenements/palais-rameau-6-juin/ https://www.eventbrite.fr/e/rendez-vous-aux-jardins-au-palais-rameau-by-junia-tickets-1987385947869?aff=oddtdtcreator Le Palais Rameau est un lieu emblématique de Lille, reconnu pour son architecture remarquable et son histoire liée aux grandes expositions horticoles du XIXe siècle.
Aujourd’hui, il accueille un projet porté par JUNIA autour de l’agriculture, de l’alimentation et des transitions de demain. Ouverture libre, de 13h à 19h, samedi 6 juin
Cet atelier propose aux petits comme aux grands d’observer de près les éléments du sol grâce à une loupe binoculaire et d’en découvrir toute la richesse, souvent invisible à l’œil nu.
©MarieHELCHELSKI
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