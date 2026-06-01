Lalbenque

Atelier lecture

38 Place de la Bascule Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 16:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

P’tite Heure du Mercredi Chante rossignol, chante !

Pour les enfants de 5 à 9 ans Sur inscription

P’tite Heure du Mercredi Chante rossignol, chante !

Pour les enfants de 5 à 9 ans Sur inscription

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38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 78 88 mediatheque.limogne@ccpll.fr

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English :

Wednesday Fun Time: Sing nightingale, sing!

For children aged 5 to 9 On registration

L’événement Atelier lecture Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot