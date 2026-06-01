Atelier lecture Lalbenque
Atelier lecture Lalbenque mercredi 10 juin 2026.
Lalbenque
Atelier lecture
38 Place de la Bascule Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 16:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
P’tite Heure du Mercredi Chante rossignol, chante !
Pour les enfants de 5 à 9 ans Sur inscription
P’tite Heure du Mercredi Chante rossignol, chante !
Pour les enfants de 5 à 9 ans Sur inscription
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38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 78 88 mediatheque.limogne@ccpll.fr
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English :
Wednesday Fun Time: Sing nightingale, sing!
For children aged 5 to 9 On registration
L’événement Atelier lecture Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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