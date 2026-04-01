Atelier Leporello à l’encre Atelier, lieu d’exposition Nevers

Nevers

Atelier Leporello à l’encre

Atelier, lieu d’exposition 34 Rue François Mitterrand Nevers Nièvre

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Un temps pour découvrir le leporello (livre accordéon) et explorer le dessin à l’encre à travers le geste, le rythme et la narration.

À partir de formes simples, de motifs répétés et de variations, chacun est invité à expérimenter librement, en laissant place à l’imprévu et à la sensibilité du geste. L’encre, parfois diluée à l’eau, permet de jouer avec les contrastes, les transparences et les traces.

Entre pliage, répétition et déploiement, le dessin se construit progressivement et se transforme en un objet à manipuler, à lire, à parcourir. Le leporello devient alors un espace narratif, entre carnet intime et forme artistique.

Cet atelier propose un moment de pause et d’attention, pour prendre le temps d’observer, de faire, et de se laisser surprendre par ce qui émerge.

Aucun niveau requis, juste l’envie d’expérimenter. .

Atelier, lieu d’exposition 34 Rue François Mitterrand Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 71 98 40 florajamar.a@gmail.com

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English : Atelier Leporello à l’encre

L’événement Atelier Leporello à l’encre Nevers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cap Grand Nevers