Conférence de Nicolas Milovanovic – La naissance de l’Académie royale de peinture, Palais Ducal, Nevers

Conférence de Nicolas Milovanovic – La naissance de l’Académie royale de peinture Lundi 20 avril, 18h30 Palais Ducal Nièvre

Adultes, dès 15 ans. Tarif : 40 €/20 € pour le cycle complet – 10 €/5 € pour une conférence. Inscription sur place ou en amont au musée de Faïence et des Beaux-Arts. Lieu de RDV : Palais ducal – Salle Henriette de Clèves

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T18:30:00+02:00 – 2026-04-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T18:30:00+02:00 – 2026-04-20T20:00:00+02:00

Pour comprendre ce qu’est une académie d’art, il faut s’intéresser à la Renaissance et au renouveau des études platoniciennes. Les académies furent d’abord littéraires et scientifiques, puis artistiques sous le patronage d’un prince. En France, l’académie française précède l’académie royale de peinture de 13 années. Le contexte de la création de celle-ci est la rivalité entre les peintres du roi et les maîtres-peintres, membre d’une des corporations parisiennes. À la fin des années 1640, un groupe d’artistes s’est constitué pour fonder une académie de peinture et de sculpture sous la protection royale. Les premières années furent très tumultueuses, la monarchie étant alors affaiblie, mais elles furent absolument décisives pour l’évolution de la peinture en France. En effet, l’académie a joué un rôle central dans la pratique artistique jusqu’à la Révolution, l’écrasante majorité des peintres de talent en faisant partie.

Le bulletin d’inscription au cycle complet (à retourner au musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 rue Saint-Genest, accompagné du règlement) est à télécharger via ce lien.

Palais Ducal 1 rue Sabatier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://culture.nevers.fr/wp-content/uploads/2026/03/formulaire_inscriptions_cycle-V-2.pdf »}]

Reprise de Cours du Palais ducal – Cycle V cours du palais conférence

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