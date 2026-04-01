Atelier Ombres et compositions (enfants) Atelier et lieu d’exposition Nevers

Nevers

Atelier Ombres et compositions (enfants)

Atelier et lieu d’exposition 34 Rue François Mitterrand Nevers Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Un atelier ludique et sensible pour découvrir le dessin à partir des ombres de végétaux.

À travers le jeu de la lumière, les enfants observent les formes projetées, les tracent puis les transforment. Feuilles, tiges et silhouettes deviennent des points de départ pour créer des compositions libres et personnelles.

En explorant l’encre et l’eau, ils expérimentent les contrastes, les transparences et les superpositions, laissant apparaître des images parfois précises, parfois plus abstraites. L’atelier invite à jouer avec les formes, à les répéter, les déformer et les assembler pour construire une composition.

C’est un moment pour apprendre à regarder autrement, développer son imagination et découvrir le plaisir de créer à partir de ce qui nous entoure. .

Atelier et lieu d’exposition 34 Rue François Mitterrand Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 71 98 40 florajamar.a@gmail.com

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English : Atelier Ombres et compositions (enfants)

L’événement Atelier Ombres et compositions (enfants) Nevers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cap Grand Nevers