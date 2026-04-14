Tranche de vie, quartier de ville, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Tranche de vie, quartier de ville Mercredi 22 avril, 14h00 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

Animation tous publics. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Et si votre quartier devenait une pièce d’un grand puzzle collectif ? Participez à un projet convivial pour explorer, raconter et partager la vie de votre quartier à travers vos souvenirs, vos regards et vos émotions. (Re)découvrez son histoire lors d’un temps d’échange, puis partez en exploration : balade, photos, sons, dessins… Faites ressortir ce qui rend votre quartier unique.

Toutes vos contributions seront réunies pour créer une grande carte sensible et vivante de la ville, imaginée par ses habitants.

Ouvert à toutes et tous — habitants, curieux, petits et grands — ce projet est une invitation à (re)découvrir votre quartier, rencontrer d’autres habitants et participer à une mémoire collective.

Aujourd’hui, vous avez rendez-vous dans un endroit un peu particulier : le beffroi (entrée par l’impasse du Poids de la Ville, dans la rue des Boucheries), pour échanger sur le quartier du centre ville.

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Rencontres dans les 11 quartiers au printemps et en été

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