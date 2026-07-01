Atelier les bienfaits de l’argile Saint-Symphorien
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Symphorien
Informations pratiques
Saint-Symphorien
Atelier les bienfaits de l’argile
Le Terray Saint-Symphorien Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Aux côtés de Véronique Vesken, découvrez les propriétés naturelles de l’argile et ses multiples usages.
A travers explications simples et démonstrations pratiques, apprenez à utiliser ce matériau ancestral au quotidien, aux multiples usages bien-être, soin du corps et le jardin. Les places sont limitées, il est fortement recommandé de réserver. Ouverture des jardins de Lulubelle à 9h30. 10 .
Le Terray Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 06 38 36 lutonalain@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join Véronique Vesken as she explores the natural properties of clay and its many uses.
L’événement Atelier les bienfaits de l’argile Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Saint-Symphorien (Cher)
- Théâtre d’impro avec la Carro Saint-Symphorien 25 juillet 2026
- Atelier initiation au macramé Saint-Symphorien 1 août 2026
- Atelier couleurs végétales avec Julia-Paget Teixeira Saint-Symphorien 29 août 2026
- Concert les yeux de Tila Saint-Symphorien 30 août 2026
- Atelier initiation à la vannerie avec Frédéric Thélinge Saint-Symphorien 26 septembre 2026