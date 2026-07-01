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AGENDA · Saint-Symphorien

Atelier les bienfaits de l’argile Saint-Symphorien

samedi 25 juillet 2026 · Saint-Symphorien

Atelier les bienfaits de l’argile Saint-Symphorien

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le Terray
Ville
18190 Saint-Symphorien
Département
Cher
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Symphorien

Atelier les bienfaits de l’argile

Le Terray Saint-Symphorien Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Aux côtés de Véronique Vesken, découvrez les propriétés naturelles de l’argile et ses multiples usages.
A travers explications simples et démonstrations pratiques, apprenez à utiliser ce matériau ancestral au quotidien, aux multiples usages bien-être, soin du corps et le jardin. Les places sont limitées, il est fortement recommandé de réserver. Ouverture des jardins de Lulubelle à 9h30. 10  .

Le Terray Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 06 38 36  lutonalain@orange.fr

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English :

Join Véronique Vesken as she explores the natural properties of clay and its many uses.

L’événement Atelier les bienfaits de l’argile Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LIGNIERES

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