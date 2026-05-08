Atelier Les Poupées-tracas Bibliothèque des Batignolles Paris

Dans l’album Billy se bile d’Anthony Browne, Billy se

fait de la bile. Tout l’inquiète, surtout ce qui n’existe que dans son

imagination. Et malgré les câlins rassurants

de ses parents, il en perd le sommeil… Une nuit, sa mamie lui apporte, dans le creux de

sa main, un remède aussi étonnant qu’efficace, venu du Guatemala !

Après avoir écouté l’album lu par une bibliothécaire, les

enfants pourront créer leur petite poupée-tracas.

mercredi 3 juin à 15h

salle bleue

sur inscription – à partir de 6 ans

Le mercredi 03 juin 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

sur inscription

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T15:00:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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