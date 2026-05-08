Atelier Les Poupées-tracas Bibliothèque des Batignolles Paris
Atelier Les Poupées-tracas Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 3 juin 2026.
Dans l’album Billy se bile d’Anthony Browne, Billy se
fait de la bile. Tout l’inquiète, surtout ce qui n’existe que dans son
imagination. Et malgré les câlins rassurants
de ses parents, il en perd le sommeil… Une nuit, sa mamie lui apporte, dans le creux de
sa main, un remède aussi étonnant qu’efficace, venu du Guatemala !
Après avoir écouté l’album lu par une bibliothécaire, les
enfants pourront créer leur petite poupée-tracas.
mercredi 3 juin à 15h
salle bleue
sur inscription – à partir de 6 ans
Le mercredi 03 juin 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
sur inscription
Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T15:00:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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