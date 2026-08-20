Atelier les secrets du kougelhopf, Kougel! by Heiligenstein, Strasbourg

Informations pratiques

Atelier les secrets du kougelhopf 18 et 19 septembre Kougel! by Heiligenstein Collectivité européenne d’Alsace

Tarif spécial Journées européennes du patrimoine : 45 € par personne. Sur réservation (limité à 8 personnes par atelier). Tout le matériel nécessaire est fourni (tenue adaptée à prévoir).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Kougel! propose une immersion gourmande autour d’un patrimoine culinaire alsacien à préserver et à réinventer. Cet atelier inédit invite les participants à découvrir les secrets de fabrication du kougelhopf, de la préparation de la pâte aux gestes essentiels qui façonnent cette spécialité. En écho au thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », l’atelier met en lumière la transmission d’un savoir-faire vivant, capable d’évoluer tout en conservant son identité. Un moment privilégié pour expérimenter, échanger et créer sa propre version de ce symbole gourmand alsacien.

Kougel! by Heiligenstein 20 rue kuhn 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 88 32 01 86 https://patisserie-kougel.fr/ https://www.facebook.com/patisseriekougel;https://www.instagram.com/patisseriekougel/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/kougelhopf »}] Kougel! by Heiligenstein célèbre un patrimoine alsacien vivant : celui du kougelhopf, emblème gourmand de la région transmis de génération en génération. Notre boutique-atelier issue d’une histoire familiale de pâtisserie perpétue les gestes et les savoir-faire artisanaux tout en proposant une approche contemporaine de cette spécialité. À travers démonstrations, dégustations et ateliers participatifs, le lieu invite à découvrir les secrets de fabrication du kougelhopf et à partager un moment autour de la mémoire, des traditions et de la créativité alsaciennes. A 300 m de la gare.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Kougel! propose une immersion gourmande autour d’un patrimoine culinaire alsacien à préserver et à réinventer. Cet atelier inédit invite les à les…

©KougelbyHeiligenstein – Babouchkatelier