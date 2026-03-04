Atelier : les sirops médicinaux, Centre national de Pomologie, Alès

Atelier : les sirops médicinaux Jeudi 5 mars, 14h00 Centre national de Pomologie Gard

5 € / personne

Dans le cadre du programme d’animations Les mains dans la terre.

À travers cet atelier, vous apprendrez à confectionner votre propre préparation médicinale et gustative.

Vous repartirez ainsi avec un sirop cuit et un sirop cru. Matériel fourni, pensez à amener 1 petit bocal en verre et 1 petite bouteille en verre.

Centre national de Pomologie 21 rue Soubeyranne, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr

Découvrez une tradition de l’herboristerie : les sirops à base de plantes. herboristerie sirop