Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier | L’herbier en aquarelle, Musée d’art et d’histoire, Meudon

Atelier | L’herbier en aquarelle, Musée d’art et d’histoire, Meudon

Atelier | L’herbier en aquarelle, Musée d’art et d’histoire, Meudon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire

Adresse : 11 rue des Pierres, Meudon

Ville : 92190 Meudon

Département : Hauts-de-Seine

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Sans réservation – Gratuit – En famille, à partir de 5 ans – Durée : 30 min.

Atelier | L’herbier en aquarelle Dimanche 7 juin, 13h30 Musée d’art et d’histoire Hauts-de-Seine

Sans réservation – Gratuit – En famille, à partir de 5 ans – Durée : 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Dimanche 7 juin
13h30 à 17h30, en continu
Atelier l’herbier à aquarelle
Créez une œuvre originale en vous inspirant des plantes du jardin du musée.
Sans réservation – Gratuit – En famille, à partir de 5 ans – Durée : 30 min.

Musée d’art et d’histoire 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/
Créez une œuvre originale en vous inspirant des plantes du jardin du musée. aquarelle oeuvre

Musée d’art et d’histoire de Meudon

À voir aussi à Meudon (Hauts-de-Seine)