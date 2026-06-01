Atelier | L’herbier en aquarelle, Musée d’art et d’histoire, Meudon
Atelier | L’herbier en aquarelle, Musée d’art et d’histoire, Meudon dimanche 7 juin 2026.
Atelier | L’herbier en aquarelle Dimanche 7 juin, 13h30 Musée d’art et d’histoire Hauts-de-Seine
Sans réservation – Gratuit – En famille, à partir de 5 ans – Durée : 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Dimanche 7 juin
13h30 à 17h30, en continu
Atelier l’herbier à aquarelle
Créez une œuvre originale en vous inspirant des plantes du jardin du musée.
Sans réservation – Gratuit – En famille, à partir de 5 ans – Durée : 30 min.
Musée d’art et d’histoire 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/
Créez une œuvre originale en vous inspirant des plantes du jardin du musée. aquarelle oeuvre
Musée d’art et d’histoire de Meudon
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