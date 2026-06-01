Chasse au trésors dans le jardin de sculptures, Musée d’art et d’histoire, Meudon
Chasse au trésors dans le jardin de sculptures, Musée d’art et d’histoire, Meudon dimanche 7 juin 2026.
Chasse au trésors dans le jardin de sculptures Dimanche 7 juin, 14h30 Musée d’art et d’histoire Hauts-de-Seine
Sur réservation (places limitées) – Gratuit – Enfant de 7 à 12 ans accompagnés – Durée : 2h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Dimanche 7 juin à 14h30
Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures
Explorez le jardin du musée et ses sculptures à travers une chasse aux trésors inédite.
Sur réservation (places limitées) – Gratuit – Enfant de 7 à 12 ans accompagnés – Durée : 2h.
Musée d’art et d’histoire 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact.musee@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 23 87 13 »}]
Explorez le jardin du musée et ses sculptures à travers une chasse aux trésors inédite. jeu chasse au trésors
Musée d’art et d’histoire de Meudon
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