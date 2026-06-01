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Chasse au trésors dans le jardin de sculptures, Musée d’art et d’histoire, Meudon

Chasse au trésors dans le jardin de sculptures, Musée d’art et d’histoire, Meudon

Chasse au trésors dans le jardin de sculptures, Musée d’art et d’histoire, Meudon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire

Adresse : 11 rue des Pierres, Meudon

Ville : 92190 Meudon

Département : Hauts-de-Seine

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Sur réservation (places limitées) – Gratuit – Enfant de 7 à 12 ans accompagnés – Durée : 2h.

Chasse au trésors dans le jardin de sculptures Dimanche 7 juin, 14h30 Musée d’art et d’histoire Hauts-de-Seine

Sur réservation (places limitées) – Gratuit – Enfant de 7 à 12 ans accompagnés – Durée : 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Dimanche 7 juin à 14h30
Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures
Explorez le jardin du musée et ses sculptures à travers une chasse aux trésors inédite.
Sur réservation (places limitées) – Gratuit – Enfant de 7 à 12 ans accompagnés – Durée : 2h.

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Explorez le jardin du musée et ses sculptures à travers une chasse aux trésors inédite. jeu chasse au trésors

Musée d’art et d’histoire de Meudon

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