Inauguration du jardin de sculptures | Musée d’art et d’histoire de Meudon, Musée d’art et d’histoire, Meudon

Inauguration du jardin de sculptures | Musée d’art et d’histoire de Meudon Samedi 6 juin, 15h30 Musée d’art et d’histoire Hauts-de-Seine

Sans réservation – Gratuit – Adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Samedi 6 juin à 15h30

Temps d’inauguration officiel

Inauguration du jardin après les travaux de réaménagement et installation de la plaque à la mémoire de Michel Jantzen (1931-2005), architecte en chef des Monuments Historiques. Il donnera son nom au sentier reliant le jardin de sculptures au domaine national de Meudon.

Sans réservation – Gratuit – Adulte

Musée d’art et d’histoire 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/

Temps d’inauguration officiel du jardin de sculptures inauguration jardin

Musée d’art et d’histoire de Meudon