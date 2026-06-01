Inauguration du jardin de sculptures | Musée d’art et d’histoire de Meudon, Musée d’art et d’histoire, Meudon
Inauguration du jardin de sculptures | Musée d’art et d’histoire de Meudon, Musée d’art et d’histoire, Meudon samedi 6 juin 2026.
Inauguration du jardin de sculptures | Musée d’art et d’histoire de Meudon Samedi 6 juin, 15h30 Musée d’art et d’histoire Hauts-de-Seine
Sans réservation – Gratuit – Adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Samedi 6 juin à 15h30
Temps d’inauguration officiel
Inauguration du jardin après les travaux de réaménagement et installation de la plaque à la mémoire de Michel Jantzen (1931-2005), architecte en chef des Monuments Historiques. Il donnera son nom au sentier reliant le jardin de sculptures au domaine national de Meudon.
Sans réservation – Gratuit – Adulte
Musée d’art et d’histoire 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/
Temps d’inauguration officiel du jardin de sculptures inauguration jardin
Musée d’art et d’histoire de Meudon
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