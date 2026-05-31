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Installation artistique par Ilona Mikneviciute, Hangar Y, Meudon

Installation artistique par Ilona Mikneviciute, Hangar Y, Meudon

Installation artistique par Ilona Mikneviciute, Hangar Y, Meudon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Hangar Y

Adresse : 9 avenue de Trivaux 92190 Meudon

Ville : 92190 Meudon

Département : Hauts-de-Seine

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Billet parc : 3 €

Installation artistique par Ilona Mikneviciute 27 et 28 juin Hangar Y Hauts-de-Seine

Billet parc : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

L’artiste lituanienne Ilona Mikneviciute présente Albédo 85%, accumulation de nuages blancs suspendus dans le paysage, comme un fragment de ciel tombé dans le parc du Hangar Y… Composée de voiles translucides suspendus, l’œuvre évolue avec le vent et le soleil, explorant le phénomène d’albédo qui désigne la capacité de réflexion de la lumière. Entre ciel et terre, elle invite à ressentir les équilibres du vivant et la fragilité de notre environnement.

Hangar Y 9 avenue de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France https://hangar-y.com/ https://www.instagram.com/hangar_y_/;https://www.tiktok.com/@hangar_y_?lang=fr;https://www.linkedin.com/company/hangar-y/mycompany/;https://www.facebook.com/hangaryofficiel/ [{« type »: « email », « value »: « info@hangar-y.com »}] Espace monumental d’exception laissé en friche pendant des
décennies, le Hangar Y a ouvert officiellement ses portes au
printemps 2023 après de nombreux mois de travaux.
Le Hangar Y devient une nouvelle destination culturelle, à la
croisée des arts, des sciences et de la nature, accessible à
tous les publics.
Basé sur un site naturel de 9 hectares, à la lisière de la forêt
de Meudon, le Hangar Y, monument classé et site mythique
de l’aéronautique, propose une programmation conçue
comme une exploration de thèmes universels vus par le
prisme des artistes. Se rendre au Hangar Y :

Bus 169 – 289 – 389
RER C « Meudon Val-Fleury »
Ligne N « Meudon »
En voiture Route D 406
En vélib’ station « Meudon Val Fleury »

Services au Hangar Y :

Parking voitures, vélos et trottinettes
Restaurant
Aire de jeux
L’artiste lituanienne Ilona Mikneviciute présente Albédo 85%, accumulation de nuages blancs suspendus dans le paysage, comme un fragment de ciel tombé dans le parc du Hangar Y. art installation exposition nature paysage ciel parc

Ilona Mikneviciute

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