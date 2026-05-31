Installation artistique par Ilona Mikneviciute, Hangar Y, Meudon

Installation artistique par Ilona Mikneviciute 27 et 28 juin Hangar Y Hauts-de-Seine

Billet parc : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

L’artiste lituanienne Ilona Mikneviciute présente Albédo 85%, accumulation de nuages blancs suspendus dans le paysage, comme un fragment de ciel tombé dans le parc du Hangar Y… Composée de voiles translucides suspendus, l’œuvre évolue avec le vent et le soleil, explorant le phénomène d’albédo qui désigne la capacité de réflexion de la lumière. Entre ciel et terre, elle invite à ressentir les équilibres du vivant et la fragilité de notre environnement.

Hangar Y 9 avenue de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France https://hangar-y.com/ https://www.instagram.com/hangar_y_/;https://www.tiktok.com/@hangar_y_?lang=fr;https://www.linkedin.com/company/hangar-y/mycompany/;https://www.facebook.com/hangaryofficiel/ [{« type »: « email », « value »: « info@hangar-y.com »}] Espace monumental d’exception laissé en friche pendant des

décennies, le Hangar Y a ouvert officiellement ses portes au

printemps 2023 après de nombreux mois de travaux.

Le Hangar Y devient une nouvelle destination culturelle, à la

croisée des arts, des sciences et de la nature, accessible à

tous les publics.

Basé sur un site naturel de 9 hectares, à la lisière de la forêt

de Meudon, le Hangar Y, monument classé et site mythique

de l’aéronautique, propose une programmation conçue

comme une exploration de thèmes universels vus par le

prisme des artistes. Se rendre au Hangar Y :

Bus 169 – 289 – 389

RER C « Meudon Val-Fleury »

Ligne N « Meudon »

En voiture Route D 406

En vélib’ station « Meudon Val Fleury »

Services au Hangar Y :

Parking voitures, vélos et trottinettes

Restaurant

Aire de jeux

L’artiste lituanienne Ilona Mikneviciute présente Albédo 85%, accumulation de nuages blancs suspendus dans le paysage, comme un fragment de ciel tombé dans le parc du Hangar Y. art installation exposition nature paysage ciel parc

Ilona Mikneviciute