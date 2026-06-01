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Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire de Meudon

Adresse : 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France

Ville : 92190 Meudon

Département : Hauts-de-Seine

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Sur réservation (places limitées) – Gratuit – Enfant de 7 à 12 ans accompagnés – Durée : 2h.

Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures Samedi 6 juin, 14h30 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Sur réservation (places limitées) – Gratuit – Enfant de 7 à 12 ans accompagnés – Durée : 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Samedi 6 juin à 14h30
Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures
Explorez le jardin du musée et ses sculptures à travers une chasse aux trésors inédite.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr [{« type »: « email », « value »: « contact.musee@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 23 87 13 »}] Histoire de Meudon. Peinture française de paysage. Sculpture et peinture de la seconde moitié du XXe siècle. RER C – Meudon Val Fleury / Ligne N – Meudon
Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures jeu chasse au trésors

©Musée d’art et d’histoire de Meudon

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