Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures Samedi 6 juin, 14h30 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Sur réservation (places limitées) – Gratuit – Enfant de 7 à 12 ans accompagnés – Durée : 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Samedi 6 juin à 14h30

Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures

Explorez le jardin du musée et ses sculptures à travers une chasse aux trésors inédite.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr [{« type »: « email », « value »: « contact.musee@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 23 87 13 »}] Histoire de Meudon. Peinture française de paysage. Sculpture et peinture de la seconde moitié du XXe siècle. RER C – Meudon Val Fleury / Ligne N – Meudon

Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures jeu chasse au trésors

©Musée d’art et d’histoire de Meudon