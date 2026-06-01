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Visite Flash de l’exposition | Musée d’art et d’histoire de Meudon, Musée d’art et d’histoire, Meudon

Visite Flash de l’exposition | Musée d’art et d’histoire de Meudon, Musée d’art et d’histoire, Meudon

Visite Flash de l’exposition | Musée d’art et d’histoire de Meudon, Musée d’art et d’histoire, Meudon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire

Adresse : 11 rue des Pierres, Meudon

Ville : 92190 Meudon

Département : Hauts-de-Seine

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Gratuit – Sans réservation – Durée : 30 min.

Visite Flash de l’exposition | Musée d’art et d’histoire de Meudon Dimanche 7 juin, 15h00, 16h00 Musée d’art et d’histoire Hauts-de-Seine

Gratuit – Sans réservation – Durée : 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Dimanche 7 juin
A 15h et 16h
Visite Flash de l’exposition
Visite guidée de l’exposition temporaire « L’âme artistique et urbaine de l’ouest parisien, la collection Courtois ».
Gratuit – Sans réservation – Durée : 30 min.

Musée d’art et d’histoire 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/
Visite guidée de l’exposition temporaire « L’âme artistique et urbaine de l’ouest parisien, la collection Courtois ». visite exposition

Musée d’art et d’histoire de Meudon

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