Visite Flash de l’exposition | Musée d’art et d’histoire de Meudon, Musée d’art et d’histoire, Meudon
Visite Flash de l’exposition | Musée d’art et d’histoire de Meudon, Musée d’art et d’histoire, Meudon dimanche 7 juin 2026.
Visite Flash de l’exposition | Musée d’art et d’histoire de Meudon Dimanche 7 juin, 15h00, 16h00 Musée d’art et d’histoire Hauts-de-Seine
Gratuit – Sans réservation – Durée : 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Dimanche 7 juin
A 15h et 16h
Visite Flash de l’exposition
Visite guidée de l’exposition temporaire « L’âme artistique et urbaine de l’ouest parisien, la collection Courtois ».
Gratuit – Sans réservation – Durée : 30 min.
Musée d’art et d’histoire 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/
Visite guidée de l’exposition temporaire « L’âme artistique et urbaine de l’ouest parisien, la collection Courtois ». visite exposition
Musée d’art et d’histoire de Meudon
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