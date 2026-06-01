Visite Flash de l’exposition | Musée d’art et d’histoire de Meudon, Musée d’art et d’histoire, Meudon

Visite Flash de l’exposition | Musée d’art et d’histoire de Meudon Samedi 6 juin, 15h00, 16h00 Musée d’art et d’histoire Hauts-de-Seine

Gratuit – Sans réservation – Durée : 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Samedi 6 juin

A 15h et 16h

Visite Flash de l’exposition

Visite guidée de l’exposition temporaire « L’âme artistique et urbaine de l’ouest parisien, la collection Courtois ».

Gratuit – Sans réservation – Durée : 30 min.

Musée d’art et d’histoire 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/

Visite guidée de l’exposition temporaire « L’âme artistique et urbaine de l’ouest parisien, la collection Courtois ». visite exposition

Musée d’art et d’histoire de Meudon