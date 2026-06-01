Atelier : L’IA mon ange gardien numérique – Simplifier le quotidien et éviter les arnaques, Digital & Services Informatiques, Paris

Atelier : L’IA mon ange gardien numérique – Simplifier le quotidien et éviter les arnaques Lundi 1 juin, 15h30 Digital & Services Informatiques Paris

Participation gratuite mais inscription obligatoire, par email à l’adresse suivante : contact@dsinformatiques.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T15:30:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-01T15:30:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Atelier : L’IA mon ange gardien numérique – Simplifier le quotidien et éviter les arnaques

L’intelligence artificielle peut-elle être votre alliée au quotidien sans compromettre vos données ? La réponse est OUI !

Venez découvrir comment simplifier votre vie administrative et repérer les arnaques en toute sécurité. Nous utiliserons YIAHO, une IA 100% française, gratuite et sans compte. Aucune donnée personnelle ne sera collectée ni stockée.

Au programme :

• Administratif simplifié : Faites analyser vos courriers complexes (impôts, santé, contrats) grâce à l’agent spécialisé de l’IA.

• Sécurité : Apprenez à détecter les faux mails, SMS et arnaques WhatsApp en un clin d’œil.

Pré-requis : Venez avec votre ordinateur portable (PC/Mac) ou tablette (wifi disponible).

Places limitées, participation gratuite, inscription obligatoire par email : contact@dsinformatiques.fr

Atelier destiné à ceux qui souhaitent découvrir l’IA — peu d’intérêt pour ceux qui l’utilisent déjà.

Digital & Services Informatiques 16 bis, rue Mayet Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@dsinformatiques.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@dsinformatiques.fr »}]

Atelier pratique qui permet l’apport concret de l’IA à notre quotidien Intelligence artificielle IA

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