Atelier linogravure JEZEAU Jézeau

Jézeau

Atelier linogravure

JEZEAU 1 impasse de la Couménie Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Atelier linogravure avec Caroline Lequeux Clarimon, artiste graveuse.

Rejoignez-moi pendant une demi-journée pour découvrir ou redécouvrir la technique de la linogravure.

Laissez libre court à votre imagination dessinez votre projet, puis gravez, encrez et imprimez votre plaque de linoléum… et repartez avec plusieurs tirages de votre création !

Adultes & enfants dès 10 ans

Limité à 10 participants

La Soulane 50€

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JEZEAU 1 impasse de la Couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 70 34 71 30 contact@carolinelc.com

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English :

Linocut workshop with Caroline Lequeux Clarimon, printmaker.

Join me for a half-day session to discover or rediscover the art of linocut printing.

Let your imagination run wild: sketch your design, then engrave, ink, and print your linoleum plate… and take home several prints of your creation!

Adults & children ages 10 and up

Limited to 10 participants

La Soulane 50?

L’événement Atelier linogravure Jézeau a été mis à jour le 2026-06-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65