Atelier linogravure JEZEAU Jézeau
Atelier linogravure JEZEAU Jézeau dimanche 21 juin 2026.
Jézeau
Atelier linogravure
JEZEAU 1 impasse de la Couménie Jézeau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21 12:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Atelier linogravure avec Caroline Lequeux Clarimon, artiste graveuse.
Rejoignez-moi pendant une demi-journée pour découvrir ou redécouvrir la technique de la linogravure.
Laissez libre court à votre imagination dessinez votre projet, puis gravez, encrez et imprimez votre plaque de linoléum… et repartez avec plusieurs tirages de votre création !
Adultes & enfants dès 10 ans
Limité à 10 participants
La Soulane 50€
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JEZEAU 1 impasse de la Couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 70 34 71 30 contact@carolinelc.com
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English :
Linocut workshop with Caroline Lequeux Clarimon, printmaker.
Join me for a half-day session to discover or rediscover the art of linocut printing.
Let your imagination run wild: sketch your design, then engrave, ink, and print your linoleum plate… and take home several prints of your creation!
Adults & children ages 10 and up
Limited to 10 participants
La Soulane 50?
L’événement Atelier linogravure Jézeau a été mis à jour le 2026-06-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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