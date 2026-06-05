Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Linogravure Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges

Atelier Linogravure Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges

Atelier Linogravure Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Office de Tourisme de Limoges Métropole

Adresse : 12 Boulevard de Fleurus

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif

Limoges

Atelier Linogravure

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Durée 2h

Initiez-vous à la linogravure ! Vous creuserez un motif dans une plaque de linoléum, puis appliquerez une feuille dessus pour imprimer votre image. Laissez parler votre créativité ! À l’issue de l’atelier, chaque participant repartira avec son motif imprimé sur papier et son tampon à réutiliser autant qu’il le souhaite.

Tout public, accessible à partir de 8 ans pour un enfant accompagné.

Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance.   .

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Linogravure

L’événement Atelier Linogravure Limoges a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)