Atelier Linogravure Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges

Limoges

Atelier Linogravure

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Durée 2h

Initiez-vous à la linogravure ! Vous creuserez un motif dans une plaque de linoléum, puis appliquerez une feuille dessus pour imprimer votre image. Laissez parler votre créativité ! À l’issue de l’atelier, chaque participant repartira avec son motif imprimé sur papier et son tampon à réutiliser autant qu’il le souhaite.

Tout public, accessible à partir de 8 ans pour un enfant accompagné.

Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance. .

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier Linogravure

L’événement Atelier Linogravure Limoges a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Limoges Métropole