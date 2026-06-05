Atelier Linogravure Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges
Atelier Linogravure Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges mercredi 17 juin 2026.
Limoges
Atelier Linogravure
Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Durée 2h
Initiez-vous à la linogravure ! Vous creuserez un motif dans une plaque de linoléum, puis appliquerez une feuille dessus pour imprimer votre image. Laissez parler votre créativité ! À l’issue de l’atelier, chaque participant repartira avec son motif imprimé sur papier et son tampon à réutiliser autant qu’il le souhaite.
Tout public, accessible à partir de 8 ans pour un enfant accompagné.
Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance. .
Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Linogravure
L’événement Atelier Linogravure Limoges a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- C’est Party! Marché de Créateurs Le Peuplier Limoges 5 juin 2026
- Lire à Limoges 2026 Place Blanqui Limoges 5 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins Limoges 5 juin 2026
- Les rencontres de la cybersécurité Limoges Métropole 2026 Salons réceptifs de Beaublanc Limoges 5 juin 2026
- Espace Noriac Cendrillon Espace Noriac Limoges 5 juin 2026