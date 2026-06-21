Atelier Linogravure Atelier des Lumilles Mauléon

Mauléon

Atelier Linogravure

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Plonge dans l’univers fascinant de la gravure et crée tes propres estampes! Dans cet atelier, tu apprendras à graver ton motif dans une matrice de vinyle, à encrer ta composition et à l’imprimer sur papier. Une technique accessible à tous, où chaque tirage révèle une surprise ! Que tu sois débutant.e ou curieux.se créatif.ve, repars avec tes créations sous le bras et l’envie d’en faire encore plus.

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

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English : Atelier Linogravure

L’événement Atelier Linogravure Mauléon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Bocage Bressuirais