Atelier Linogravure sur textile Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Linogravure sur textile Atelier des Lumilles Mauléon samedi 25 juillet 2026.
Mauléon
Atelier Linogravure sur textile
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 65 – 65 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Et si tu portais ton art ? Dans cet atelier, on pousse la linogravure plus loin en imprimant tes motifs directement sur tote bag ! Tu dessines, tu graves, tu encres, tu imprimes, et le tour est joué tu repars avec une pièce textile personnalisée et faite main, dont tu seras fier(e) à coup sûr. En bonus, tu peux apporter une pièce textile à customiser de chez toi!
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
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English : Atelier Linogravure sur textile
L’événement Atelier Linogravure sur textile Mauléon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Bocage Bressuirais
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