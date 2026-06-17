Atelier Linogravure sur textile Atelier des Lumilles Mauléon

Mauléon

Atelier Linogravure sur textile

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 65 – 65 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Et si tu portais ton art ? Dans cet atelier, on pousse la linogravure plus loin en imprimant tes motifs directement sur tote bag ! Tu dessines, tu graves, tu encres, tu imprimes, et le tour est joué tu repars avec une pièce textile personnalisée et faite main, dont tu seras fier(e) à coup sûr. En bonus, tu peux apporter une pièce textile à customiser de chez toi!

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

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English : Atelier Linogravure sur textile

L’événement Atelier Linogravure sur textile Mauléon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Bocage Bressuirais