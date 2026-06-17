Spectcale Le Serment de La Durbelière La Durbelière Mauléon jeudi 20 août 2026.

Mauléon

Spectcale Le Serment de La Durbelière

La Durbelière Château de la Durbelière Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 22:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-19

Venez assistez au son et lumière Le Serment de la Durbelière , qui vous transportera à travers le temps et l’histoire unique du château de La Durbelière. Depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours, ces pierres vous parleront de ce qu’elles ont vu et vécu !

Billetterie disponible sur billetweb.fr et lors des permanences chaque mardi, de 13h30 à 16h30, à la Maison des associations, Place de l’église, à Saint-Aubin-de-Baubigné. .

La Durbelière Château de la Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectcale Le Serment de La Durbelière

L’événement Spectcale Le Serment de La Durbelière Mauléon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Bocage Bressuirais