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Spectcale Le Serment de La Durbelière La Durbelière Mauléon

Spectcale Le Serment de La Durbelière La Durbelière Mauléon

Spectcale Le Serment de La Durbelière La Durbelière Mauléon jeudi 20 août 2026.

Lieu : La Durbelière

Adresse : Château de la Durbelière

Ville : 79700 Mauléon

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : Gratuit

Mauléon

Spectcale Le Serment de La Durbelière

La Durbelière Château de la Durbelière Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 22:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-19

Venez assistez au son et lumière Le Serment de la Durbelière , qui vous transportera à travers le temps et l’histoire unique du château de La Durbelière. Depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours, ces pierres vous parleront de ce qu’elles ont vu et vécu !
Billetterie disponible sur billetweb.fr et lors des permanences chaque mardi, de 13h30 à 16h30, à la Maison des associations, Place de l’église, à Saint-Aubin-de-Baubigné.   .

La Durbelière Château de la Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Spectcale Le Serment de La Durbelière

L’événement Spectcale Le Serment de La Durbelière Mauléon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Bocage Bressuirais

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