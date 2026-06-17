Spectcale Le Serment de La Durbelière La Durbelière Mauléon
Spectcale Le Serment de La Durbelière La Durbelière Mauléon jeudi 20 août 2026.
Mauléon
Spectcale Le Serment de La Durbelière
La Durbelière Château de la Durbelière Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 22:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-19
Venez assistez au son et lumière Le Serment de la Durbelière , qui vous transportera à travers le temps et l’histoire unique du château de La Durbelière. Depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours, ces pierres vous parleront de ce qu’elles ont vu et vécu !
Billetterie disponible sur billetweb.fr et lors des permanences chaque mardi, de 13h30 à 16h30, à la Maison des associations, Place de l’église, à Saint-Aubin-de-Baubigné. .
La Durbelière Château de la Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectcale Le Serment de La Durbelière
L’événement Spectcale Le Serment de La Durbelière Mauléon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Bocage Bressuirais
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