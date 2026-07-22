Les Vendredis du Patrimoine Les coulisses du cinéma Le Castel Cinéma Le Castel Mauléon

Informations pratiques

Mauléon

Les Vendredis du Patrimoine Les coulisses du cinéma Le Castel

Cinéma Le Castel 9 Rue du Château Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:15:00

Date(s) :

2026-08-07

Une occasion unique de découvrir l’envers du décor du cinéma Le Castel son histoire, son organisation et celles et ceux qui œuvrent, souvent dans l’ombre, pour faire vivre ce lieu de convivialité et de culture. .

Cinéma Le Castel 9 Rue du Château Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 00

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English : Les Vendredis du Patrimoine Les coulisses du cinéma Le Castel

L’événement Les Vendredis du Patrimoine Les coulisses du cinéma Le Castel Mauléon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Bocage Bressuirais