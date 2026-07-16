Jeu de piste dans Mauléon, L’abbaye – Musée et médiathèque, Mauléon

Informations pratiques

Jeu de piste dans Mauléon 18 et 19 septembre L’abbaye – Musée et médiathèque Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le 6 de Cœur et le Cercle ludique proposent un jeu de piste à travers Mauléon.

Au départ du musée, partez en autonomie à la recherche d’indices à l’aide de photographies anciennes.

L’abbaye – Musée et médiathèque Place de l’Hôtel de Ville, 79700 Mauléon, France Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549743224 https://www.mauleon.fr/decouvrir/culture Avec le musée l’Abbaye, laissez-vous conter l’histoire du Bocage…

Le musée s’appuie sur la grande variété des collections issues de celles réunies par le BRHAM au fil des ans. Il raconte aux habitants et aux touristes, ce qu’est le Bocage : un paysage, une histoire…

Avec son entrée gratuite, son parcours enfant, son audioguide en 3 versions (français – anglais et enfant), ses outils numériques, des manipulations, le musée s’adresse à toute la famille, à chacun selon son rythme et ses envies.

Le 6 de Coeur et le Cercle ludique proposent un jeu de piste dans Mauléon.

©Mairie de Mauléon