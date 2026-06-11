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Atelier Mosaïque Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Mosaïque Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Mosaïque Atelier des Lumilles Mauléon samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Atelier des Lumilles

Adresse : 55 Grand'Rue

Ville : 79700 Mauléon

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif

Mauléon

Atelier Mosaïque

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Pendant 2h, laissez parler votre créativité et réalisez votre propre création en mosaïque.
Tout le matériel est inclus.
Accessible à tous à partir de 14 ans.   .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31  atelierdeslumilles@gmail.com

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English : Atelier Mosaïque

L’événement Atelier Mosaïque Mauléon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais

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