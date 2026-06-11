Atelier Mosaïque Atelier des Lumilles Mauléon

Mauléon

Atelier Mosaïque

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Pendant 2h, laissez parler votre créativité et réalisez votre propre création en mosaïque.

Tout le matériel est inclus.

Accessible à tous à partir de 14 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

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English : Atelier Mosaïque

L’événement Atelier Mosaïque Mauléon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais