Informations pratiques

Mauléon

La tablée des producteurs

Parc de la Passerelle Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez à la rencontre des producteurs locaux et découvrez leurs produits dans une ambiance conviviale, animée par le groupe Karambol.

Produits locaux à emporter ou à déguster sur place, n’oubliez pas vos couverts. .

Parc de la Passerelle Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 00

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English : La tablée des producteurs

L’événement La tablée des producteurs Mauléon a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Bocage Bressuirais