La tablée des producteurs Mauléon
vendredi 28 août 2026 · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
La tablée des producteurs
Parc de la Passerelle Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez à la rencontre des producteurs locaux et découvrez leurs produits dans une ambiance conviviale, animée par le groupe Karambol.
Produits locaux à emporter ou à déguster sur place, n’oubliez pas vos couverts. .
Parc de la Passerelle Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 00
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English : La tablée des producteurs
L’événement La tablée des producteurs Mauléon a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Bocage Bressuirais
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