UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mauléon

Guinguette de l’Arbre Couché DJ Set Electro Swing La Durbelière Mauléon

samedi 29 août 2026 · La Durbelière · Mauléon

Guinguette de l’Arbre Couché DJ Set Electro Swing La Durbelière Mauléon

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Durbelière
Adresse
Château de La Durbelière
Ville
79700 Mauléon
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Mauléon

Guinguette de l’Arbre Couché DJ Set Electro Swing

La Durbelière Château de La Durbelière Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

La guinguette de l’ Arbre Couché au château de La Durbelière, avec au programme un concert DJ Set Electro Swing.
Food-truck et buvette sur place.   .

La Durbelière Château de La Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 50 67 52  larbrecouche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette de l’Arbre Couché DJ Set Electro Swing

L’événement Guinguette de l’Arbre Couché DJ Set Electro Swing Mauléon a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Bocage Bressuirais

À voir aussi à Mauléon (Deux-Sèvres)