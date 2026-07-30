Mauléon Colour Run Complexe sportif Pierre Martin Mauléon

Informations pratiques

Mauléon

Mauléon Colour Run

Complexe sportif Pierre Martin 24 Rue du Moulin des Champs Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Une Color Run, à allure libre, en courant, en marchant, sur une distance de 2 ou 5 kilomètres, à faire en solo, en famille, distances abordables pour tout le monde. Venez déguiser, faire la fête avec nous. Buvette et restauration sur place. .

Complexe sportif Pierre Martin 24 Rue du Moulin des Champs Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 82 72 98 fouleesdelouin.flam@gmail.com

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English : Mauléon Colour Run

L’événement Mauléon Colour Run Mauléon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Bocage Bressuirais