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Mauléon Colour Run Complexe sportif Pierre Martin Mauléon

samedi 12 septembre 2026 · Complexe sportif Pierre Martin · Mauléon

Mauléon Colour Run Complexe sportif Pierre Martin Mauléon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Complexe sportif Pierre Martin
Adresse
24 Rue du Moulin des Champs
Ville
79700 Mauléon
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Mauléon

Mauléon Colour Run

Complexe sportif Pierre Martin 24 Rue du Moulin des Champs Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Une Color Run, à allure libre, en courant, en marchant, sur une distance de 2 ou 5 kilomètres, à faire en solo, en famille, distances abordables pour tout le monde. Venez déguiser, faire la fête avec nous. Buvette et restauration sur place.   .

Complexe sportif Pierre Martin 24 Rue du Moulin des Champs Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 82 72 98  fouleesdelouin.flam@gmail.com

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English : Mauléon Colour Run

L’événement Mauléon Colour Run Mauléon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Bocage Bressuirais

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