Mauléon Colour Run Complexe sportif Pierre Martin Mauléon
samedi 12 septembre 2026 · Complexe sportif Pierre Martin · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
Mauléon Colour Run
Complexe sportif Pierre Martin 24 Rue du Moulin des Champs Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Une Color Run, à allure libre, en courant, en marchant, sur une distance de 2 ou 5 kilomètres, à faire en solo, en famille, distances abordables pour tout le monde. Venez déguiser, faire la fête avec nous. Buvette et restauration sur place. .
Complexe sportif Pierre Martin 24 Rue du Moulin des Champs Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 82 72 98 fouleesdelouin.flam@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mauléon Colour Run
L’événement Mauléon Colour Run Mauléon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Mauléon (Deux-Sèvres)
- Les Vendredis du Patrimoine Les coulisses du cinéma Le Castel Cinéma Le Castel Mauléon 7 août 2026
- Spectcale Le Serment de La Durbelière La Durbelière Mauléon 20 août 2026
- La tablée des producteurs Mauléon 28 août 2026
- Rendez-vous à la bibliothèque, L’abbaye – Musée et médiathèque, Mauléon 18 septembre 2026
- Visite guidée du château du Bois-Fichet par son propriétaire, Château du Bois-Fichet de Mauléon, Mauléon 18 septembre 2026