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AGENDA · Mauléon

Rendez-vous à la bibliothèque, L’abbaye – Musée et médiathèque, Mauléon

vendredi 18 septembre 2026 · L'abbaye - Musée et médiathèque · Mauléon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
L'abbaye - Musée et médiathèque
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville, 79700 Mauléon, France
Ville
79700 Mauléon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Rendez-vous à la bibliothèque 18 et 19 septembre L’abbaye – Musée et médiathèque Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque de l’Abbaye vous ouvre ses portes.
Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour découvrir ses collections et ses services, un dimanche, entre deux visites du programme.

L’abbaye – Musée et médiathèque Place de l’Hôtel de Ville, 79700 Mauléon, France Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549743224 https://www.mauleon.fr/decouvrir/culture Avec le musée l’Abbaye, laissez-vous conter l’histoire du Bocage…
Le musée s’appuie sur la grande variété des collections issues de celles réunies par le BRHAM au fil des ans. Il raconte aux habitants et aux touristes, ce qu’est le Bocage : un paysage, une histoire…
Avec son entrée gratuite, son parcours enfant, son audioguide en 3 versions (français – anglais et enfant), ses outils numériques, des manipulations, le musée s’adresse à toute la famille, à chacun selon son rythme et ses envies.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque de l’Abbaye vous ouvre ses portes.

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