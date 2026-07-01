Soirée stand-up à La Guinguette de l’Arbre Couché La Guinguette de l’Arbre Couché Mauléon

jeudi 23 juillet 2026 · La Guinguette de l'Arbre Couché · Mauléon

Informations pratiques

Mauléon

Soirée stand-up à La Guinguette de l’Arbre Couché

La Guinguette de l’Arbre Couché La Durbelière Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Marvin Clarck et Matt Morane partent en tournée cet été.

À cette occasion, ils vous proposent une soirée de stand-up d’une heure à La Guinguette de l’Arbre Couché.

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.

Entrée gratuite sur consommation et sortie au chapeau. .

La Guinguette de l’Arbre Couché La Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 50 67 52 larbrecouche@gmail.com

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English : Soirée stand-up à La Guinguette de l’Arbre Couché

L’événement Soirée stand-up à La Guinguette de l’Arbre Couché Mauléon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bocage Bressuirais