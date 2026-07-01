Soirée stand-up à La Guinguette de l’Arbre Couché La Guinguette de l’Arbre Couché Mauléon
jeudi 23 juillet 2026 · La Guinguette de l'Arbre Couché · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
Soirée stand-up à La Guinguette de l’Arbre Couché
La Guinguette de l’Arbre Couché La Durbelière Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Marvin Clarck et Matt Morane partent en tournée cet été.
À cette occasion, ils vous proposent une soirée de stand-up d’une heure à La Guinguette de l’Arbre Couché.
Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.
Entrée gratuite sur consommation et sortie au chapeau. .
La Guinguette de l’Arbre Couché La Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 50 67 52 larbrecouche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée stand-up à La Guinguette de l’Arbre Couché
L’événement Soirée stand-up à La Guinguette de l’Arbre Couché Mauléon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Mauléon (Deux-Sèvres)
- Atelier Porte-clés amigurumi petit canard Atelier des Lumilles Mauléon 22 juillet 2026
- Atelier Mosaïque Atelier des Lumilles Mauléon 25 juillet 2026
- Atelier Linogravure sur textile Atelier des Lumilles Mauléon 25 juillet 2026
- Spectcale Le Serment de La Durbelière La Durbelière Mauléon 20 août 2026
- Rendez-vous à la bibliothèque, L’abbaye – Musée et médiathèque, Mauléon 18 septembre 2026