Atelier Porte-clés amigurumi petit canard Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Porte-clés amigurumi petit canard Atelier des Lumilles Mauléon mercredi 22 juillet 2026.
Mauléon
Atelier Porte-clés amigurumi petit canard
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Animé par Aurélie du Poisson bleu
Viens t’initier à l’art du crochet, avec une passionnée qui te guidera pour que tu puisses créer un porte-clés petit canard.
Tu apprendras le cercle magique, les mailles serrées, les augmentations et diminutions, les mailles arrière et les mailles en l’air.
Vous pouvez venir avec votre matériel (Crochet 3mm).
+ Supplément de 5 € si l’enseignante fournit le crochet et vous repartez avec.
À partir de 12 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
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English : Atelier Porte-clés amigurumi petit canard
L’événement Atelier Porte-clés amigurumi petit canard Mauléon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais
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