Visite guidée du château du Bois-Fichet par son propriétaire, Château du Bois-Fichet de Mauléon, Mauléon

Informations pratiques

Visite guidée du château du Bois-Fichet par son propriétaire 18 et 19 septembre Château du Bois-Fichet de Mauléon Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire du château de Bois Fichet, demeure du XIXe siècle au style Renaissance, étonnamment moderne pour son époque.

Au fil de la visite, découvrez un lieu authentique et plein de surprises, entre chapelle, dépendances et ingénieux équipements d’origine.

La visite sera guidée par le propriétaire.

Les personnes en situation de handicap sont invitées à contacter l’organisateur par e-mail afin de préparer leur venue dans les meilleures conditions.

Château du Bois-Fichet de Mauléon Le Bois Fichet 79700 Mauléon Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Découvrez une demeure du XIXe siècle de style Renaissance, étonnamment moderne pour son époque. Entre chapelle, dépendances et ingénieux équipements d’origine, ce lieu authentique réserve bien des surprises.

Plongez dans l’histoire du château de Bois Fichet : une demeure du XIXème siècle au style Renaissance, étonnamment moderne pour son époque. Entre chapelle, dépendances et ingénieux équipements un et …

©T. DU RÉAU