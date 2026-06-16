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Musée L’Abbaye Atelier Sculpture de métal Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Musée L’Abbaye Atelier Sculpture de métal Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Musée L’Abbaye Atelier Sculpture de métal Place de l’Hotel de Ville Mauléon vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Hotel de Ville

Adresse : Musée l'Abbaye

Ville : 79700 Mauléon

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Mauléon

Musée L’Abbaye Atelier Sculpture de métal

Place de l’Hotel de Ville Musée l’Abbaye Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-21

À la manière de la sculptrice Emilie Perotto présentée au musée, façonne ta propre sculpture en métal.
Tout public, à partir de 8 ans, sur réservation.   .

Place de l’Hotel de Ville Musée l’Abbaye Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24  musees@agglo2b.fr

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English : Musée L’Abbaye Atelier Sculpture de métal

L’événement Musée L’Abbaye Atelier Sculpture de métal Mauléon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais

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