Journée créative Linogravure et broderie sur papier Atelier des Lumilles Mauléon

Mauléon

Journée créative Linogravure et broderie sur papier

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 85 – 85 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Offrez-vous une journée de création autour de la linogravure et de la broderie et découvrez deux savoir-faire complémentaires pour réaliser une œuvre unique et entièrement personnalisée.

La matinée sera consacrée à la découverte de la linogravure. Après une introduction aux outils, aux techniques et à l’univers de cet art d’impression, vous imaginerez votre motif, à partir d’un modèle proposé ou de votre propre inspiration. Vous le reporterez ensuite sur une plaque de linoléum ou de vinyle avant de le graver à l’aide de gouges.

L’après-midi, vos impressions deviendront le support d’une nouvelle exploration créative la broderie sur papier. Après une initiation aux bases de cette technique et la découverte de quelques points simples, vous viendrez enrichir votre linogravure à l’aide de fils colorés, d’aiguilles et de perles.

À partir de 12 ans, limité à 6 personnes. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée créative Linogravure et broderie sur papier

L’événement Journée créative Linogravure et broderie sur papier Mauléon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais