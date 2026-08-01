Guinguette de l’Arbre Couché Concert Lover Driv La Durbelière Mauléon

Informations pratiques

Mauléon

Guinguette de l’Arbre Couché Concert Lover Driv

La Durbelière Château de La Durbelière Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La guinguette de l’ Arbre Couché au château de La Durbelière, avec au programme un concert de LOVER DRIV#, reprises rock and blues, français et anglais.

Food-truck et buvette sur place. .

La Durbelière Château de La Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 50 67 52 larbrecouche@gmail.com

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English : Guinguette de l’Arbre Couché Concert Lover Driv

L’événement Guinguette de l’Arbre Couché Concert Lover Driv Mauléon a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Bocage Bressuirais