Randonnée de l’Ouin Salle Omnisports Ste Anne Mauléon

Informations pratiques

Mauléon

Randonnée de l’Ouin

Salle Omnisports Ste Anne 5 Rue du Frère Jacquet Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 07:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Randonnée de l’ Ouin organisée par les Trinitaires Cyclo Mauléon 79.

Samedi 5 septembre, Rando VTT/GRAVEL nocturne, parcours de 36 kms.

Éclairage, casque et gilet fluo obligatoire. Sandwich à l’arrivée.

Dimanche 6 septembre, marche/trail: 8 à 23 kms, Cyclo: de 30 à 75 kms, Gravel: de 45 à 60 kms, VTT: de 19 à 68 kms. Assiette garnie à l’arrivée. .

Salle Omnisports Ste Anne 5 Rue du Frère Jacquet Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine trinitairesmauleon79@gmail.com

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English : Randonnée de l’Ouin

L’événement Randonnée de l’Ouin Mauléon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Bocage Bressuirais