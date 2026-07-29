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Randonnée de l’Ouin Salle Omnisports Ste Anne Mauléon

samedi 5 septembre 2026 · Salle Omnisports Ste Anne · Mauléon

Randonnée de l’Ouin Salle Omnisports Ste Anne Mauléon

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
Salle Omnisports Ste Anne
Adresse
5 Rue du Frère Jacquet
Ville
79700 Mauléon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif

Mauléon

Randonnée de l’Ouin

Salle Omnisports Ste Anne 5 Rue du Frère Jacquet Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 07:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06

Randonnée de l’ Ouin organisée par les Trinitaires Cyclo Mauléon 79.
Samedi 5 septembre, Rando VTT/GRAVEL nocturne, parcours de 36 kms.
Éclairage, casque et gilet fluo obligatoire. Sandwich à l’arrivée.
Dimanche 6 septembre, marche/trail: 8 à 23 kms, Cyclo: de 30 à 75 kms, Gravel: de 45 à 60 kms, VTT: de 19 à 68 kms. Assiette garnie à l’arrivée.   .

Salle Omnisports Ste Anne 5 Rue du Frère Jacquet Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   trinitairesmauleon79@gmail.com

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English : Randonnée de l’Ouin

L’événement Randonnée de l’Ouin Mauléon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Bocage Bressuirais

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