Atelier livres d’artistes – Poésie en formes et en couleurs, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Atelier livres d’artistes – Poésie en formes et en couleurs Jeudi 5 mars, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Début de l’atelier à 16h.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Dans le cadre du Printemps des poètes, découvrez des livres d’artiste et de poésie contemporaine aux formes étonnantes et colorées, puis créez votre livre d’artiste entre mots, images et poésie. printemps des poètes poète

