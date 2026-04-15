Soluces – Espace Sésame, Sésame, Bordeaux

Soluces – Espace Sésame Vendredi 17 avril, 14h00 Sésame Gironde

sur inscriptions auprès des bibliothèques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

C’est un rendez-vous individuel d’1 heure en bibliothèque.

Nos médiateurs numériques vous aident et vous accompagnent dans toutes vos démarches liées à l’utilisation des outils numériques. Ils interviennent dans de nombreux domaines :

– Prise en main matérielle (ordinateurs, smartphones, tablettes…)

– Navigation web

– Sécurité sur internet

– Achat en ligne

– Bureautique

– Gestion boite mail

L’objectif est de vous autonomiser dans vos pratiques numériques. Dans un monde de plus en plus connecté, la maîtrise des outils et des technologies est devenue essentielle pour naviguer avec confiance et efficacité.

Pour vous inscrire, contacter la bibliothèque de votre quartier !

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.ibclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]

Rendez-vous personnalisés d’une heure pour répondre à vos questions sur le numérique. soluces rendez-vous personnalisés

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